In der Schüco-Arena steigt das Pokalspiel zwischen Arminia und Schalke. Foto: Thomas F. Starke

Bielefeld (WB). Noch ist der Top-Spiel im DFB-Pokal zwischen Arminia Bielefeld und Erstligist Schalke 04 noch nicht terminiert. Klar ist: Es steigt entweder am Dienstag, 29 Oktober, oder Mittwoch 30. Oktober, in der Schüco-Arena. Mit Karten für den Pokalkracher ist aber jedoch frühestens erst in der nächsten Woche zu rechnen.