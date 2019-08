Von Sebastian Bauer

»Es ist der beste Fußball, seit ich hier bin. Wir haben einen klaren Plan. Es ist der beste Fußball, seit ich Fußball spiele, muss ich sagen«, sagt der 28-Jährige vor dem Spiel beim SSV Jahn Regensburg am Samstag (13 Uhr, Continental Arena). In Bayern wollen die Arminen an den 3:1-Sieg gegen Aue vom vergangenen Wochenende anknüpfen.

Sehen Sie in unserem Video, was Manuel Prietl und Trainer Uwe Neuhaus zum DSC-Stil und zum kommenden Gegener zu sagen haben.