»Das ist besonders für Brian, aber auch für DSC eine traurige Nachricht. Wir werden ihn beim Genesungsprozess mit allen Kräften begleiten und unterstützen«, sagte Sport-Geschäftsführer Samir Arabi zum Ausfall Behrendts .

Nach einem Zweikampf mit Regensburgs Marco Grüttner in der vierten Minute blieb der Innenverteidiger am Samstag verletzt am Boden liegen. Eine Untersuchung in Bielefeld ergab am Sonntag, dass sich Brian Behrendt einen Kreuzbandriss und eine Außenmeniskusverletzung zugezogen hat. Mitte der kommenden Woche soll der 27-Jährige operiert werden.