Der Zweitligist verleiht den Stürmer an Drittligisten TSV 1860 München, wie der Verein am Samstagvormittag bei Twitter mitteilte.

Der DSC verleihe Angreifer Prince Osei Owusu bis zum Ende der aktuellen Saison 2019/20 erneut an den Drittligisten. Für die Löwen hat der 22-Jährige bereits in der Rückrunde der letzten Spielzeit auf Leihbasis gestürmt.

»Prince ist ein talentierter Perspektivspieler, der nach seinem Wechsel aus dem Hoffenheimer Regionalliga-Team zu uns bereits wertvolle Erfahrung in der 2. und 3. Liga gesammelt hat. Für seine sportliche Entwicklung ist es jetzt von entscheidender Bedeutung, dass er regelmäßige Einsätze bekommt. Wir wünschen Prince, dass er an seine erste positive Zeit beim TSV 1860 anknüpfen kann und mit den Münchnern in der 3. Liga erfolgreich sein wird«, so Samir Arabi, Geschäftsführer Sport des DSC Arminia Bielefeld.

Der DSC soll indes der Suche nach einem Ersatz für Brian Behrendt (Kreuzbandriss) fündig geworden sein, heißt es. Details wurden noch nicht bekannt.