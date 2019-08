Von Dirk Schuster

Bielefeld (WB). Arminia Bielefeld bleibt in der neuen Saison der 2. Fußball-Bundesliga weiter unbesiegt. Am Samstag ließen die Ostwestfalen sich auch von einem 0:2-Rückstand nicht beirren und holten gegen Greuther Fürth noch ein verdientes 2:2 (1:2).

Nach fünf Spieltagen stehen für den DSC nun zwei Siege und drei Remis zu Buche.

»Wer vor dem Tor am effektivsten sein wird und seinen Spielstil am besten durchsetzen kann, der wird die Partie am Ende für sich entscheiden«, hatte DSC-Trainer Uwe Neuhaus vorausgesagt. Und weil die Arminen in der Anfangsphase ihren Spielstil nicht einmal ansatzweise durchsetzen konnten, gab es für die Fürther die Tore am Samstag im Sonderangebot.

Främkisches Überfallkommando

Krass die Entstehung des 0:1: Die Franken bildeten ein dreiköpfiges Überfallkommando direkt an der Strafraumgrenze des DSC, um sich sofort in das stets nicht ganz risikolose Aufbauspiel der Ostwestfalen einmischen zu können. Mit Erfolg: Arminias Abwehrspieler Amos Pieper passte fast auf der Grundlinie stehend kurz zurück zu Ortega Moreno, der Schlussmann nahm den Ball an, um das Spiel auf die andere Seite zu verlagern, übersah in seinem Rücken jedoch den vorgerückten Branimir Hrgota. Fürths Angreifer drückte aus kurzer Distanz den Ball über die Linie. Ein ganz heißer Kandidat für das Kacktor des Monats, wenn nicht des Jahres, dieses 0:1 nach nicht einmal vier Minuten.

Und dann auch noch das: Nach einem Freistoß von Maximilian Wittek köpfte Havard Nielsen aus sechs Metern ins Lange Ecke – 0:2 (22. Minute).

Es waren die Fürther, die den DSC zurück ins Spiel holten. Hans Nunoo Sarpei rannte Joan Simun Edmundsson im Strafraum derart tollpatschig über den Haufen, dass Schiedsrichter Tobias Reichel gar nicht anders konnte, als Strafstoß für Bielefeld zu geben. Fabian Klos verwandelte sicher (28.).

Nur 120 Sekunden später vergab Nielsen die Riesenchance, den Zwei-Tore-Vorsprung für die Gäste wiederherzustellen. Sein Schuss strich hauchzart am Pfosten vorbei (30.).

Mit Entschlossenheit aus der Kabine

Arminia kam mit großer Entschlossenheit aus der Kabine, drängte zusehends auf den Ausgleich. Der Lohn: Nach einer scharfen Hereingabe von Jonathan Clauss köpfte Joan Simun Edmundsson mit Karacho zum 2:2 ein (62.).

Klos hatte wenig später gar die Chance zur Führung, doch nach einer traumhaften Vorarbeit des erneut auffälligen Marcel Hartel blieb der Kapitän an Gästekeeper Sascha Burchert hängen.

Glück für den Gastgeber dann kurz vor Schluss: Der abgefälschte Schuss des Fürthers Julian Green klatschte an die Latte (87.).

In Kürze werden die Bielefelder nach der schweren Verletzung von Brian Behrendt (Kreuzbandriss) dann noch die Verpflichtung eines neuen Innenverteidigers bekannt geben.

Statistik

Bielefeld: Ortega Moreno - Clauss, Pieper, Nilsson, Hartherz - Prietl - Yabo (59. Soukou), Hartel - Edmundsson (82. Staude), Klos, Voglsammer

Greuther Fürth: Burchert - Sauer, Caligiuri (78. Bauer), Mavraj, Wittek - Seguin, Sarpei - Green - Hrgota (64. Keita-Ruel), Nielsen, Mohr (68. Stefaniak)

Schiedsrichter: Tobias Reichel (Stuttgart)

Zuschauer: 15.820

Tore: 0:1 Hrgota (4.), 0:2 Nielsen (22.), 1:2 Klos (28. Foulelfmeter), 2:2 Edmundsson (62.)

Gelbe Karten: - / Sauer, Sarpei, Green, Azzouzi (Geschäftsführer Sport)