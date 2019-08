Bielefeld (WB). Der DSC Arminia Bielefeld hat mit Alejandro »Álex« Pérez Navarro einen neuen Innenverteidiger verpflichtet. Der 28-jährige Spanier war zuletzt zwei Jahre beim Zweitligisten Sporting Gijon am Ball und unterschrieb in Bielefeld einen Vertrag bis Saisonende plus Option.