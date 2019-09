Bielefeld (WB/cbr). Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat am Mittwoch die die zeitgenauen Ansetzungen der Zweitliga-Spieltage 9 bis 15 fest bekannt gegeben. Gleich zweimal muss der DSC montags ran, unter anderem am 7. Oktober, um 20.30 Uhr beim VfL Osnabrück.

Für die Partie des 9. Spieltags an der Bremer Brücke startet an diesem Freitag der Vorverkauf. Kaufberechtigt sind nur Arminia-Dauerkarteninhaber der laufenden Saison, die gleichzeitig auch Vereinsmitglied beim DSC sind. Der DSC Arminia Bielefeld hat für das Spiel an der Bremer Brücke ein Kontingent von 1800 Karten.

Zweimal stehen Montagspartien an, dreimal spielt der DSC am Sonntag und zweimal samstags. Am Montag, 21. Oktober, empfangen die Ostwestfalen den Hamburger SV um 20.30 Uhr in der Schüco-Arena. Weiter geht es mit den Begegnungen in bei Dynamo Dresden (11. Spieltag, Samstag, 26. Oktober, 13 Uhr), gegen Holstein Kiel (12. Spieltag, So., 3.11., 13.30 Uhr), beim 1. FC Nürnberg (13. Spieltag, So., 10.11., 13.30 Uhr), dem Heimspiel gegen den SV Sandhausen (14. Spieltag, Sa., 23.11., 13 Uhr) sowie dem Auswärtsspiel bei Hannover 96 (15. Spieltag, So., 1.12., 13.30 Uhr).

Ebenfalls angesetzt sind die Partien der Spieltage sechs bis acht: Zu Hannover 96 reist der DSC am Samstag, 14. September, 13 Uhr. Am Samstag, 21. September steht die Partie bei Wehen Wiesbaden (13 Uhr) an. Den VfB Stuttgart empfängt Arminia Bielefeld am Freitag, 27. September, um 18.30 Uhr in der Schüco-Arena.