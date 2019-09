Der DSC stellt sich auf einen »Hammer-Herbst« in Schüco-Arena ein: Es stehen die Zweitliga-Partien gegen den VfB Stuttgart und den Hamburger SV an sowie das DFB-Pokalspiel gegen Schalke 04. Foto: dpa

Für die Partie gegen Bundesliga-Absteiger Stuttgart, die am Freitag, 27. September, um 18.30 Uhr angefpiffen wird, startet sofort der freie Ticketvorverkauf. Eintrittskarten (Vollzahler: Stehplatz 14,- Euro, Sitzplatz 29,- Euro) sind ab Montag im Fan- und Ticketshop in der Schüco-Arena, im Online-Ticketshop und in allen bekannten DSC-Vorverkaufsstellen erhältlich.

Vorverkauf für das HSV-Heimspiel in zwei Phasen

Ebenfalls am Montag startet die erste Phase des Kartenvorverkaufs für das Ligaheimspiel gegen den Aufstiegs-Favoriten Hamburger SV, welches am Montag, 21. Oktober, ab 20.30 Uhr stattfindet. Bis zum 18. September haben Dauerkarteninhaber der aktuellen Saison 2019/20 sowie Vereinsmitglieder die Möglichkeit, pro Nachweis zwei Tickets im Fan- und Ticketshop in der Schüco-Arena und im Online-Ticketshop zu erwerben. Dauerkarten und Mitgliedsausweise sind an dritte Personen übertragbar, Kunden- und Mitgliedsname müssen jedoch identisch sein und die Nachweise müssen beim Kauf im Original vorgezeigt werden.

Am Donnerstag, 19. September, beginnt dann mit dem freien Ticketvorverkauf die zweite Phase. Eintrittskarten sind dann im Fan- und Ticketshop in der Schüco-Arena, im Online-Ticketshop und in allen bekannten DSC-Vorverkaufsstellen erhältlich. Pro Person können maximal zwei Tickets erworben werden.

Neuhaus: Gegen Schalke volles Stadion und Top-Stimmung

Das DFB-Pokal-Zweitrundenspiel gegen den FC Schalke 04 wird am Dienstag, 29. Oktober, ab 20.45 Uhr in Bielefeld ausgetragen. »Ich rechne mit einer ausverkauften Schüco-Arena, was garantiert wieder hervorragende Stimmung bedeutet«, hat DSC-Trainer Uwe Neuhaus seinerzeit bei der Auslosung kommentiert. Der Vorverkauf startet am Freitag, 20. September. Dauerkarteninhaber und Mitglieder, die Dauerkarteninhaber sind, genießen dabei ein exklusives Vorkaufsrecht. Mehr Infos dazu gibt es hier.