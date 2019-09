Von Jens Brinkmeier

Nach dem 3:3 von Arminia Bielefeld beim VfL Bochum am zweiten Spieltag hatte Bochums inzwischen entlassener Trainer Robin Dutt betont, seine Mannschaft habe immerhin gegen einen Geheimfavoriten auf den Aufstieg einen Punkt geholt. DSC-Trainer Uwe Neuhaus wollte davon nichts wissen. »Spielt so ein Geheimfavorit?«, lautete seine rhetorische Frage. Schließlich hatte sein Team beim VfL 2:0 geführt und am Ende nur durch ein Bochumer Eigentor in der Nachspielzeit das 3:3 geschafft.

Nach dem 2:0 der Arminen am Samstag bei Hannover 96 – als Erstligaabsteiger per se und auch vom eigenen Verständnis her ein echter Aufstiegskandidat – kann man sagen: In der aktuellen Verfassung gehören die Bielefelder zu den Kandidaten auf einen der ersten drei Plätze. Das sagt nicht nur die Tabelle aus, die den DSC als Dritten führt. Im Stile einer Spitzenmannschaft holten die Spieler von Neuhaus in Hannover drei Punkte. Sie spielten keineswegs überragend, aber effizient. Sie hatten den höher gehandelten und individuell besser besetzten Gegner nach anfänglichen Problemen im Griff und gewannen völlig verdient. Zudem verfügen sie mit Fabian Klos und Andreas Voglsammer mit Sicherheit über eines der besten Stürmerduos der 2. Liga.

Zwölf Punkte aus sechs Spielen, das macht zwei im Schnitt pro Partie. So steigt man in der Regel auf. Seit Uwe Neuhaus Trainer in Bielefeld ist (Mitte Dezember 2018) holten die Arminen 46 Zähler aus 24 Spielen. Diese Konstanz, die in der Vorsaison zu Rückrunden-Tabellenplatz zwei führte, zeichnet Aufstiegskandidaten aus. Doch die nächste Nagelprobe folgt schon am Samstag. Ein Spitzenteam sollte auch beim Schlusslicht Wehen Wiesbaden einen Sieg holen.