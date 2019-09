Von Jens Brinkmeier

Sechs Spiele, zwölf Punkte, Tabellenplatz drei: Die Welt beim Fußball-Zweitligisten aus Bielefeld ist derzeit schwer in Ordnung. Zuletzt gelang ein überzeugender 2:0-Sieg bei Erstligaabsteiger Hannover 96. »Dort hat die Mannschaft ein sehr gutes Spiel gemacht«, sagt Arabi, der mit der aktuellen Ausbeute »weitestgehend zufrieden« ist. Doch der 40-Jährige erklärt auch: »Ich bin nicht blauäugig, es ist nicht alles Gold, was glänzt.« Es sei die Kunst, Konstanz in die Leistungen zu bekommen, keine zu langen Durststrecken zuzulassen. »Wir müssen die Leistungen Woche für Woche bestätigen. Es gibt für uns keinen Grund, auch nur einen Millimeter nachzulassen«, fordert der Sportchef. Das gilt schon an diesem Samstag (13 Uhr) im Spiel bei Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden. Die Hessen haben aus sechs Partien erst einen Punkt geholt und sind Tabellenletzter. »Das ist für Wehen ein extrem wichtiges Spiel. Darauf müssen wir uns einstellen und total konzentriert sein«, sagt Arabi.

Dass Ex-DSC-Coach Rüdiger Rehm (in der Saison 2016/17 nach nur fünf Punkten aus zehn Ligaspielen beurlaubt) beim SVWW an der Seitenlinie steht, habe keine große Bedeutung. »Es spielt Wehen Wiesbaden gegen Arminia Bielefeld«, betont Arabi. Die Mannschaft müsse beim Ligaschlusslicht »auf der Hut sein. Aber wir können auch dort mit Selbstvertrauen antreten, denn die Punkte, die wir bisher geholt haben, haben wir nicht gestohlen, sondern uns verdient.«