Von Sebastian Bauer und Dirk Schuster

Mehr als vier Monate später ist Brunner nun wieder bereit. Beim 5:2 zuletzt in Wiesbaden gab der 25-Jährige sein Comeback. Sein großes Ziel ist ein Starteinsatz beim Pokal-Hit gegen Schalke (Dienstag, 29. Oktober). »Vorher müsste ich aber ein, zwei Spiele gemacht haben, sonst wird’s ein bisschen hart«, fürchtet Brunner. Bei unserem Interview auf Rädern erklärt der Schweizer auch, warum er auf die Zusammenarbeit mit einem Psychologen setzt, was ihn an der Tour de France fasziniert. Und warum er seiner Mutter den Link zum Video lieber nicht schicken will.

Hier der komplette »DSC Drive«: