Von Sebastian Bauer

Innerhalb kürzester Zeit hat sich der Mittelfeldspieler zum wichtigen Regisseur beim Zweitligisten entwickelt. Wenn es noch eines Belegs von Hartels fußballerischen Fähigkeiten bedurfte, lieferte er diesen am Samstag beim 5:2-Sieg in Wiesbaden gleich in vierfacher Ausfertigung. An vier von fünf Treffern war der Strippenzieher direkt beteiligt. Cebio Soukou legte er den Ball vor dessen 1:1 auf. Mit einem Chip leitete Hartel dann das 2:1 von Fabian Klos ein. Vor dem 4:1 zirkelte er den Ball auf den Kopf von Andreas Voglsammer, um schließlich Klos’ Treffer zum 5:2 mit einem Pass in die Tiefe vorzubereiten. Die Belohnung für Hartel neben den drei Punkten: Das Fachmagazin Kicker wählte Arminias Spielgestalter zum Spieler des Spieltags.

Hartel hat sich in Bielefeld schnell integriert

Nach Hartels beeindruckender Darbietung stellte auch Sportgeschäftsführer Samir Arabi fest: »Marcel ist sicher ein Mosaiksteinchen, wieso wir uns noch einmal weiterentwickeln konnten. Es ist schön zu sehen, dass er sich so schnell integriert hat.« Schon Anfang September hatte Arabi im WESTFALEN-BLATT gesagt: »Marcel drückt nicht nur fußballerisch unserem Spiel einen Stempel auf. Er ist nicht nur ein Feingeist, der auf die Bälle wartet, sondern er investiert auch viel für die Mannschaft. Für unser Spiel ist das gut und wichtig.«

Was Arabi meinte: Nicht nur als Vorbereiter und Ballkünstler überzeugt Hartel bislang. Der schmächtige Mittelfeldmann ist sich auch für keinen Weg zu schade. Gegen Wiesbaden legte Marcel Hartel erneut die größte Distanz aller Arminen zurück. 12,85 Kilometer lief der DSC-Profi und damit sogar noch 1,5 Kilometer mehr als Manuel Prietl (11,3 km).

Beim DSC kommt der Neue im Mittelfeldzentrum zum Einsatz

Diese Kombination aus Regiefähigkeiten, Laufleistung und Zweikampfstärke fehlte den Bielefeldern in den vergangenen Jahren. Deshalb hat auch Hartel in kurzer Zeit geholfen, den DSC auf ein noch besseres Niveau zu heben.

Das liegt insbesondere an der Rolle, die Hartel beim DSC einnimmt. Im Gegensatz zu seinem Ex-Klub Union Berlin kommt der Armine bei den Bielefeldern im Mittelfeldzentrum zum Einsatz. Eine Art Wohlfühloase für den Neuzugang, in der er seine Fähigkeiten umso besser abrufen kann als auf der offensiven Außenbahn, wo bei Union seine angestammte Position war.

Über sich selbst wollte der Spielgestalter in Wiesbaden nicht zu viel reden. Sein starker Chipball vor dem 2:1 hatte es aber auch dem Ausführenden selbst angetan: »Es hat perfekt funktioniert, das freut mich natürlich.« Ansonsten lobte er vielmehr das Gesamtkonstrukt Arminia – und das durchaus forsch: »Wenn man sieht, was wir für eine Mannschaft haben, das ist sehr stark für die 2. Liga. Wir haben den Anspruch, da oben dranzubleiben, da oben mitzuspielen.«

Arabi: »Hartel ist noch nicht am Ende seiner Entwicklung«

Was Marcel Hartel bislang ablieferte, hat bereits einen prägenden Eindruck hinterlassen. Samir Arabi ist davon überzeugt, dass Verein und Fans noch mehr erwarten können: »Man muss festhalten, dass Marcel sicher noch nicht am Ende seiner Entwicklung ist.«

Übrigens: Durch das 5:2 steht der DSC nun bei vier Siegen und drei Unentschieden. Besser war die Startbilanz in der 2. Liga nur einmal – in der Spielzeit 1995/96 mit fünf Siegen und zwei Remis.