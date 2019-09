Marcel Hartel will mit Arminia auch gegen den Aufstiegsfavoriten Stuttgart bestehen. Foto: Thomas F. Starke

Von Jens Brinkmeier

»Ich glaube, es wird ein sehr heißes, spannendes Spiel. Die Mannschaft, die klarer im Kopf ist, wird gewinnen. Ich hoffe natürlich, dass wir das sind. Wir müssen aggressiv in den Zweikämpfen sein. Wir spielen zuhause, haben die Fans im Rücken, wir sind sehr zuversichtlich«, sagt DSC-Profi Marcel Hartel und ergänzt: »Natürlich sind wir hoch motiviert. Der VfB hat den Anspruch, aufzusteigen. Wir müssen dagegen halten und zeigen, was wir können.«

Seit Jahresbeginn 46 Punkte aus 23 Spielen geholt

Seit Jahresbeginn hat Arminia in 23 Spielen 46 Punkte geholt, das ist mit großem Vorsprung der Topwert der 2. Liga. Vor zwei Wochen gewann der DSC 2:0 in Hannover, vorige Woche 5:2 in Wiesbaden. Doch die Gefahr der übergroßen Euphorie besteht nicht. Dafür sorgt schon Trainer Uwe Neuhaus mit seiner sachlichen Art. Aber auch die Spieler machen nicht den Eindruck, abzuheben.

»Das Wort Aufstieg ist in der Kabine noch nicht gefallen. Darüber müssen wir nicht reden, weil wir sehen, was in der Liga rumläuft«, betont Hartel. Doch der Neuzugang aus Berlin will sich mit Arminia auch nicht kleiner machen als nötig: »Wir haben den Anspruch, oben mitzuspielen. Wir wollen nicht unten rumlungern.«

Hartels Lieblingsposition ist die Zentrale

Hartel weiß, wie man aufsteigt. Mit Union hat er es Ende Mai geschafft, in der Relegation gegen den VfB Stuttgart. Zum Glück für Arminia planten die Berliner den 23-Jährigen nicht als Stammkraft ein. Der gebürtige Kölner absolvierte die meisten seiner 26 Spiele der Vorsaison (17 in der Startelf) auf der Außenbahn. Seine Lieblingsposition ist aber die Zentrale.

Als ihm Uwe Neuhaus sagte, dass er genau dort mit ihm plane, zögerte Hartel nicht lange. Stand jetzt ist dies eine Win-Win-Situation. Hartel prägt Arminias Spiel als einer der beiden Achter, er hat bisher vier Tore direkt vorbereitet und viele weitere gefährliche Aktionen eingeleitet. »Das Spielsystem kommt mir zu 100 Prozent entgegen. Ich habe meine Freiheiten. Ich verstehe mich mit den Jungs auf dem Platz perfekt, wir sind mittlerweile sehr gut eingespielt«, sagt Hartel.

Neuhaus: »Hartel macht eine richtig gute Arbeit«

Von Uwe Neuhaus gibt es viel Lob: »Er versprüht viel Esprit – durch Spielfreude, aber auch durch läuferische Qualitäten, die ich vielleicht nicht ganz so erwartet hätte. Er ist permanent unser laufstärkster Spieler, arbeitet defensiv sehr gut mit, was für uns extrem wichtig ist. Er macht eine richtig gute Arbeit.«

Hartel spult pro Partie 12,5 Kilometer im Schnitt ab. Damit liegt er vor Manuel Prietl, Arminias Sechser (11,7 Kilometer). In der Kabine werde darüber schon geflachst, weil Prietl in den vergangenen Jahren immer der laufstärkste Bielefelder (und der ganzen Liga) war. »Da wurden schon ein paar Witze gemacht. Aber ich glaube nicht, dass Manuel sauer auf mich ist. Wir verstehen uns sehr gut«, so Hartel.

Das gute Klima in der Mannschaft ist auch für ihn ein Grund für den Erfolg. »Ich fühle mich hier pudelwohl. Wir verstehen uns auf dem Platz und in der Kabine«, hatte Hartel keine Schwierigkeiten mit der Eingewöhnung. Gleiches hatte der schwedische Neuzugang Joakim Nilsson auch schon betont.

Mit Teamgeist gegen den Favoriten aus Stuttgart

Kann mit diesem Teamgeist auch der Favorit aus Stuttgart besiegt werden? Unverwundbar sind die Schwaben nicht, das hat vorige Woche Greuther Fürth trotz der 0:2-Niederlage gezeigt. Und die Arminen haben ja nicht nur ihren Teamgeist, sondern auch viel Qualität – speziell in der Offensive. 19 Tore in sieben Spielen ist die beste Bilanz in der Liga.

Fabian Klos ist mit sechs Toren bester Torschütze und dank vier Vorlagen auch bester Scorer. Andreas Voglsammer kommt auch schon auf vier Treffer (plus zwei Vorlagen). Das ist auch Stuttgarts Trainer nicht entgangen. »Klar sind da zwei Jungs drin, die schon viele Tore geschossen haben«, sagt Tim Walter. Der 43-Jährige will seine Taktik aber nicht danach ausrichten. Generell müsse seine Mannschaft »intensiver gegen den Ball« arbeiten, fordert Walter.

So könnte Arminia spielen

Ortega Moreno - Clauss, Pieper, Nilsson, Hartherz - Prietl - Edmundsson, Hartel - Soukou, Klos, Voglsammer