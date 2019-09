Von Sebastian Bauer

Am Ende ist eben vieles Kopfsache. Erst recht bei der Frage, ob es sich bei Arminia nun um eine Spitzenmannschaft handelt – oder eben nicht. DSC-Trainer Uwe Neuhaus stellte sich diese Frage bereits nach dem 5:2 in Wiesbaden. Ob seine Mannschaft auch mental soweit sei, sich als Team ganz oben zu etablieren, könne so ein Topspiel gegen Stuttgart zeigen , merkte der 59-Jährige an.

Zum Vergleich brachte der Coach ein unschönes Erlebnis aus Köln ins Spiel: Hatten seine Arminen dazu gelernt seit der gefühlten Klassenfahrt ins Rheinland im vergangenen März? Die von Kulisse und Gegner beeindruckten Bielefelder bekamen beim FC eine 1:5-Rutsche und damit aufgezeigt: Für ganz oben reicht es sicher noch nicht.

Stuttgart ist vom gleichen Kaliber wie der FC. Gerade runter aus der 1. Liga und mit einem hochgerüsteten Kader gewillt und erst recht dazu verdammt, genau dorthin so schnell wie möglich zurückzukehren.

DSC spielt nicht ganz oben, aber oben mit

Stuttgart hatte folglich die größere individuelle Klasse. War spielerisch in vielen Szenen überlegen. Aber der DSC hatte den Willen und schmiss körperlich alles rein. Die tobende Masse auf den Tribünen honorierte das. Viele Sitz- wurden fast durchgehend zu Stehplätzen. Das Engagement auf Rasen und Rängen war beeindruckend.

Am Ende ging der DSC spät leer aus – und hat doch ein kleines bisschen gewonnen. Vor allem die Gewissheit, dass sich seit jenem März in Köln dank Uwe Neuhaus noch einmal so einiges getan hat. Man konnte dem Favoriten selbst in Unterzahl lange die Stirn bieten. War zum Ende der ersten Halbzeit sogar nah dran an der Führung. Noch spielt man deshalb längst nicht ganz oben mit – allein aus wirtschaftlichen Gründen. Aber man ist zu Recht oben mit dabei. Eine Basis, auf der noch viel entstehen könnte.