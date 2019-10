Bielefeld (WB). Arminia Bielefeld tritt im zweiten Montagsspiel dieser Saison beim VfL Osnabrück an. Zum Derby an der Bremer Brücke erwarten die Bielefelder etwa 2500 Fans ihrer Mannschaft in einem ausverkauften Stadion. In der Pressekonferenz am Freitagmittag sagte DSC-Trainer Uwe Neuhaus, er freue sich auf ein Spiel in einer heißen Atmosphäre. Wie der 59-Jährige seinen Topstürmer Fabian Klos (gesperrt) ersetzen will, wollte er nicht verraten.