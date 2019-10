Am 14. September trafen Arminia mit Tom Schütz (links) und Hannover mit Marcel Franke in der 2. Liga aufeinander. Foto: Thomas F. Starke

Bielefeld/Hannover (WB/jen/dpa). Solche Testspiele sind eher selten: Mitten in der Saison treffen mit Arminia Bielefeld und Hannover 96 an diesem Donnerstag zwei Mannschaften aus der selben Liga aufeinander. Die beiden Zweitligisten spielen um 18 Uhr im Eilenriedestadion in Hannover gegeneinander. Am 14. September erst hatte der DSC das Ligaspiel bei 96 mit 2:0 gewonnen.