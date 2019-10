In seinen zwei Jahren beim Fußball-Zweitligisten hat der 51-Jährige bereits jede Menge erlebt: die Beinahe-Pleite im Dezember 2017, Abstiegskampf im Herbst 2018 und nun Aufstiegskampf in der laufenden Saison. Und es soll weiter bergauf gehen beim DSC, wie Rejek im Video-Interview verrät: »Wir wollen uns sportlich weiter stabilisieren, wir wollen weiter eine der Mannschaften sein, die im oberen Drittel der 2. Liga mitspielt.«

Rejek gilt zudem als Initiator für die Grüdung des »Bündnis Ostwestfalen«, einem Zusammenschluss ostwestfälischer Unternehmen, die Arminia im Winter 2017/18 wirtschaftlich gerettet haben. Ziel des Bündnis ist aktuell ein umfangreicher Austausch zwischen allen Partnern, wie Markus Rejek betont: »Die Geschichte ist so bislang einzigartig. Das gibt es nur in Bielefeld, in Owestfalen. Es macht total viel Freude und ist sehr erfolgreich.«

Das große Interview mit Arminias Finanz-Geschäftsführer lesen Sie in der Wochenendausgabe des WESTFALEN-BLATTS (12./13. Oktober).