Von Dirk Schuster

»Ich weiß nicht so richtig, ob ich mich darüber freuen soll«, sagt Uwe Neuhaus, denn: »Je länger man in diesem Punkt Ruhe hat, desto besser ist es.«

Doch mit der Ruhe sei das so eine Sache. »Sobald uns einer von der Presse über den Weg läuft, wird immer auf dieses Thema abgezielt«, sagt Neuhaus. Der 59-Jährige sieht das pragmatisch: »Aber das bringt diese Situation, die wir uns ja selbst geschaffen haben, nunmal mit sich.«

3400 HSV-Fans auf der Alm

Er möchte ja auch gar nicht tauschen. Platz drei nach neun Spieltagen – wer würde dazu schon nein sagen? Obwohl: So ohne weiteres unterschreiben würde Neuhaus nicht, wenn ihm heute jemand anbieten würde, dass die Tabelle nach 34 Spieltagen noch genauso aussieht wie jetzt. »Wie lange kann ich drüber nachdenken?«, fragt er lachend und meint: »Ich sage morgen Bescheid.«

Neuhaus weiß den Erfolg zu schätzen. Aber er weiß eben auch, dass er nicht bloß eine glückliche Fügung des Schicksals ist. Er kennt das Potenzial seiner Mannschaft und ahnt darum, dass das Hoch durchaus noch ein Weilchen anhalten kann. Warum also nicht nach noch Höherem streben?

So gesehen kommt der Hamburger SV gerade richtig. Am Montag (20.30 Uhr) kommt es in der Schüco-Arena zum Duell Dritter gegen Erster. Alle 26.515 Karten sind verkauft, 3400 HSV-Fans werden ihren Beitrag zu einem stimmungsvollen Flutlicht-Abend leisten. An dem der DSC auf großer Bühne zeigen kann, ob der Ex-Arminia-Torjäger Labbadia, der Ex-Arminia-Trainer Rapolder und der Ex-Arminia-Sportchef von Heesen richtig liegen mit ihrer Einschätzung, dass es für den heutigen Torjäger Fabian Klos, den heutigen Trainer Uwe Neuhaus und den heutigen Sportchef Samir Arabi tatsächlich nach oben gehen kann in dieser Saison. Mit der Erwartungshaltung, die von Ehemaligen, Medien und Fans geschürt wird, »muss man umgehen können«, sagt Neuhaus: »Und bis jetzt kann die Mannschaft das.«

HSV stabil, Arminia gefestigt

In der Vorsaison war es dem DSC gelungen, den HSV daheim zu bezwingen. 2:0 siegten die Bielefelder, deren Trainer auch beim Duell im Februar schon Uwe Neuhaus hieß. Doch aus Sicht des 59-Jährigen »wird das Spiel diesmal ein Stückweit schwieriger. Die jetzige HSV-Mannschaft ist sehr stabil – nicht nur in ihren Ergebnissen, auch in ihren Leistungen.«

Doch auch die Arminen sind gefestigt. In Osnabrück gewannen sie trotz Abwesenheit ihres gesperrten Kapitäns verdient mit 1:0. Nun kehrt Fabian Klos in die Startelf zurück. Ob er darauf setze, dass der 31-Jährige wegen seines überflüssigen Platzverweises im Heimspiel gegen Stuttgart (0:1) auf Wiedergutmachung brennt? »Nein«, sagt Neuhaus, »er muss nur seine Leistung bringen. Fabian geht vorneweg, er gibt immer alles. Alles, was darüber hinausgeht, wäre ja schon fast wieder gefährlich. Übermotivation würde nicht helfen.« Wenn Arminia gegen Hamburg eine Chance haben will, dann nur in voller Mannstärke von Anfang bis Ende. Denn die Qualität des HSV-Kaders sei mit der des VfB absolut zu vergleichen. Heraus steche Neuzugang Adrian Fein. »Er gibt die Richtung vor, ist immer anspielbar, findet Lösungen, ist zweikampfstark«, lobt Neuhaus: »Aber mir fällt gerade mal keiner bei Hamburg ein, der nicht ähnlich gut ist.«

Im Zweifel das Angebot also doch annehmen, am Ende Dritter zu sein? Neuhaus: »Lasst uns noch ein paar Spieltage abwarten.«