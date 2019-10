Von Dirk Schuster

Bielefeld (WB). An seiner Abwehr hat Uwe Neuhaus schon ganz schön viel herumgedoktert in dieser Saison. Zu manchen Veränderungen wurde der Trainer gezwungen, andere nahm er aus freien Stücken vor. Nur einer seiner Verteidiger spielte immer: Florian Hartherz.

Der 26-Jährige hat noch keine Saisonminute verpasst. Hartherz ist Neuhaus’ Defensiv-Dauerbrenner auf der linken Seite. Doch das war nicht immer so. Auf der Zielgeraden der Vorsaison hatte Hartherz seinen Stammplatz an Anderson Lucoqui verloren. Ein ungewohntes Gefühl für den Verteidiger, der seit Juli 2016 das DSC-Trikot trägt. Hartherz hatte daran zu knabbern, dass Neuhaus ihm den jüngeren Konkurrenten vorzog. Nachtragend sei er aber nicht, »sonst hätte ich mich hängen lassen und nicht so Vollgas gegeben in der Sommer-Vorbereitung«, sagt der Profi. Neuhaus bestätigt das Engagement seines Schützlings. »Die letzten Spiele von Anderson in der Vorsaison waren schon richtig gut. In der Vorbereitung war es dann spannend für mich zu sehen, wie Flo daran gearbeitet und in jeder Einheit gezeigt hat, dass er unbedingt wieder spielen will.«

Fitness und Technik verbessert

Hartherz sagt, er habe seinen Fitnesszustand verbessert und auch seine Technik, die schon mehr als einmal ein Murren auf der Tribüne provoziert hat. Ob ihm ein Ball versprang oder eine Flanke hinters Tor flog – manchem Zuschauer fiel es zunehmend schwerer, Hartherz einen Fehler zu verzeihen.

»Klar bekommt man das mit. Als ich noch jünger war, hat mich das schon bewegt, jetzt nicht mehr so sehr«, sagt Hartherz. Man müsse standhaft bleiben und sein Spiel durchziehen, dann werde man sich durchsetzen.

Krasse Reaktionen auf krasse Fehler

Neuhaus sagt, ihn habe manchmal das Gefühl beschlichen, dass Hartherz ein bisschen zu schlecht wegkommt beim Publikum. Ähnlich sei es ja bei Julian Börner (jetzt Sheffield Wednesday) gewesen. Auf einen krassen Fehler habe eine ebenso krasse Reaktion gefolgt. »Das sind über Jahre eingeprägte Muster, die schwierig wegzubekommen sind«, sagt Neuhaus. Andererseits »liegt es an Florian selbst, das umzudrehen. Die Spieler haben es persönlich in der Hand, mutig und mit vollem Einsatz in die Aktionen zu gehen.« Damit lasse sich vieles wettmachen.

Mangelnde Mentalität war aber weniger Hartherz’ Problem. »Der Trainer verlangt fußballerisch viel«, sagt der Profi. »Ich musste meinen ersten Ballkontakt verbessern. Und ich musste körperlich und mental wieder an meine Leistungsgrenze kommen.«

Das ist ihm gelungen, weshalb er auch heute Abend im Heimspiel gegen den Hamburger SV (20.30 Uhr, Schüco-Arena) auf der linken Abwehrseite erste Wahl sein wird. Lucoqui muss sich weiter hinten anstellen, auch wenn der 22-Jährige Neuhaus zufolge den Rückstand auf Hartherz wieder verkürzt habe.

Für Hartherz wird es ein Ansporn sein, seinen Platz »in der besten Arminia-Mannschaft seit ich hier bin« zu verteidigen. Er sagt, dass er den aktuellen Höhenflug mit Arminia sehr genieße. Aber er betont auch: »Wir sind noch nicht am Limit. Letzte Saison war Paderborn die Überraschungsmannschaft. Ich hoffe, diesmal sind wir es. Aber es ist noch ein langer Weg.«