Dabei geht es vor ausverkauftem Haus für beide um nicht weniger als die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga.

Seit Sommer im Amt

Doch der beruflichen Rivalität zum Trotz: Der Familienfrieden im Hause Hecking ist deswegen nicht gefährdet. Das sagt einer, der es wissen muss. Samir Arabi ist Sport-Geschäftsführer bei Arminia Bielefeld und damit der Chef von Jonas Hecking. Mit Dieter Hecking ist er gut bekannt. »Die beiden haben ein Top-Verhältnis«, sagt Arabi über Vater und Sohn Hecking.

Seit Sommer sind die Heckings bei ihrem jeweiligen Klub im Amt. Und beide sind mit ihrem Klub sehr erfolgreich. Hecking senior übernahm die Hanseaten im Sommer in unruhigen Zeiten, hat den Klub aber »stabilisiert«, wie Trainerkollege Uwe Neuhaus lobend hervorhebt. Mit Arminia steckt Neuhaus am Abend in der Herausfordererrolle, Dieter Hecking ist der klare Favorit.

Sohn Jonas wird von der Tribüne aus verfolgen, wer von den beiden den besseren Matchplan aufgestellt hat. Die Emotionen blendet er dabei aus, stattdessen wirft er wie üblich seinen analytischen Blick auf die Begegnung.

Seine Hauptaufgabe bei Arminia besteht darin, potenzielle Neuzugänge zu sichten. Hecking junior, eines von insgesamt fünf Geschwistern, soll auf seinen vielen Reisen auch außerhalb Deutschlands erkennen, welcher Spieler nach Bielefeld passt.

Während seines Praktikums beim DSC ist dem 25-Jährigen das so überzeugend gelungen, dass Arabi und Arminia ihn im Sommer fest anstellten und zu einem Teil ihres vierköpfigen Scoutingteams machten. »Jonas ist sehr akribisch, passt hervorragend in unser Team und ist trotz seiner jungen Jahre schon ein absoluter Fachmann«, lobt Arabi.

Eine Nische gefunden

Der Sportgeschäftsführer legt großen Wert auf die Feststellung, dass Jonas Hecking aufgrund seiner guten Leistungen bei Arminia arbeitet und nicht etwa wegen seines prominenten Nachnamens. Einem Studium in Sport-Ökonomie folgten Praktika bei diversen Klubs, ehe Jonas Hecking bei Arminia einen festen Vertrag unterschrieb. Anders als der Vater, der es auch als Spieler bis in die Bundesliga schaffte, kam der Sohn nicht über den Status eines ambitionierten Amateurspielers hinaus. Stattdessen hat er im Profifußball eine andere Nische gefunden, in der er sein Fachwissen einbringen kann, das ihm gewissermaßen in die Wiege gelegt worden war.

Hecking junior arbeitet bei Arminia im Hintergrund, gilt als öffentlichkeitsscheu. Arabi bezeichnet seinen Mitarbeiter als »angenehm zurückhaltend«. Die Frage nach einer Stellungnahme lehnte der 25-Jährige ab. Das Rampenlicht überlässt er lieber seinem Vater.

Auch Dieter Hecking ist in Ostwestfalen herumgekommen

Nicht nur Jonas Hecking, auch Vater Dieter hat in Ostwestfalen seine Spuren hinterlassen. Der 55-Jährige, in Castrop-Rauxel geboren und in Soest aufgewachsen, war unter anderem für Borussia Lippstadt und den 1. FC Paderborn aktiv. 1983 unterschrieb er seinen ersten Profivertrag beim Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. Später war Hecking dann noch einmal in Paderborn für den TuS Paderborn-Neuhaus in der Regionalliga am Ball.

Seine Trainerkarriere begann er 2000 beim damaligen Regionalligisten SC Verl. Im Januar 2001 wurde er trotz sportlicher Erfolge freigestellt, nachdem er die Absicht geäußert hatte, den Verein verlassen zu wollen. Zwei Monate später übernahm er den Ligakonkurrenten VfB Lübeck.

Heckings größter sportlicher Erfolg war 2015 der Gewinn des DFB-Pokals mit dem VfL Wolfsburg (3:1 im Finale gegen Dortmund), mit dem er im selben Jahr auch Vizemeister wurde.

Nach erfolgreichen Jahren als Trainer von Mönchengladbach übernahm er zur Saison 2019/20 als Nachfolger von Hannes Wolf den Zweitligisten Hamburger SV.