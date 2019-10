Könnte in der Kader zurückkehren: Sven Schipplock. Foto: Thomas F. Starke

Bielefeld (WB/dis). Vor dreieinhalb Wochen, beim Spitzenspiel gegen den VfB Stuttgart, war Arminia dicht dran an einem Punktgewinn. Dann fiel in der Nachspielzeit das 0:1. Am Montag gastiert nun der nächste gefühlte Erstligist auf der Alm.