Arabi (40) ist seit März 2011 beim DSC Arminia, aktuell liegt Bielefeld auf dem dritten Platz der 2. Liga und gilt aus Aufstiegskandidat. Laut des »Kicker« war Arabi bereits im Spätherbst 2017 in Köln gehandelt worden, als der damalige Sportchef Jörg Schmadtke gehen musste. Der heutige FC-Vorstandsberater Dr. Jörg Jakobs arbeitete vor rund zehn Jahren mit Arabi bei Alemannia Aachen zusammen, der gebürtige Aachener Arabi war dort Scout. Von Aachen wechselte er nach Bielefeld.

Veh hatte Gerüchte über seinen bevorstehenden Abschied in der Sky-Sendung »Wontorra auf Tour« befeuert. Dort hatte der 58-Jährige gesagt: »Die Zukunft wird zeitnah entschieden. Möchte ich weiter an der Front stehen, möchte ich etwas anderes – oder eine Pause machen?«, äußerte Veh. Laut Bild-Zeitung stehe fest, dass Veh aufhöre. Nur wolle er das nicht vor den wichtigen Spielen gegen Mainz und Düsseldorf in der Liga sowie im DFB-Pokal in Saarbrücken öffentlich machen.

Arabi sagte am Mittwochabend gegenüber dem WESTFALEN-BLATT: »Wir haben hier in Bielefeld in den letzten Jahren eine sehr gute Entwicklung genommen. Nichts anderes als Arminia ist derzeit mein Thema. Wir haben wichtige Aufgaben vor uns, diesen widme ich mit voller Hingabe.«