Samir Arabi sieht seine Aufgabe bei Arminia nicht als beendet an. Foto: Thomas F. Starke

Bielefeld (WB/jen). Samir Arabi bleibt Arminia Bielefeld treu. Der Sport-Geschäftsführer des DSC war als Nachfolger von Armin Veh ein Kandidat beim Bundesligisten 1. FC Köln. Am Dienstag sagte Arabi gegenüber dem WESTFALEN-BLATT: »Mein Platz ist bei Arminia, ich bleibe in Bielefeld.«

Veh hatte sich am Freitag mit den Kölnern auf eine sofortige Beendigung der eigentlich bis Ende Juni 2020 befristeten Zusammenarbeit geeinigt. FC-Trainer Achim Beierlorzer musste am Samstag gehen. Die Kölner suchen nun also einen neuen Sport-Geschäftsführer und einen neuen Coach. Arabi geht nicht dorthin, wenngleich er sich bei den Kölnern für das Interesse bedankte.

Sein Weg in Bielefeld (seit März 2011 ist er beim DSC, ist noch nicht zu Ende. Arminia ist Tabellenführer der 2. Liga, der Aufstieg scheint möglich. Das wäre die vorläufige Krönung seiner Amtszeit.

In Köln wird derweil Horst Heldt (49) als neuer Sportchef gehandelt. Als Trainerkandidat gilt Pal Dardai.