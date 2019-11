Trainer Stefan Kuntz, der von 1996 bis 1998 in der Bundesliga für den DSC auf Torejagd ging, holte den 21-Jährigen für das EM-Qualifikationsspiel gegen Belgien in seinen Kader. Die Partie wird am Sonntag um 16 Uhr im Freiburger Schwarzwald-Stadion ausgetragen und von Pro7 live im Fernsehen übertragen