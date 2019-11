Uwe Neuhaus (rechts) wird dem DSC Arminia mindestens zwei weitere Jahre bis Sommer 2022 erhalten bleiben – was Sportchef Samir Arabi freut. Foto: Thomas F. Starke

Von Dirk Schuster

Darauf haben sich die Parteien verständigt. »Beide Seiten sind sich einig, dass wir die Zusammenarbeit fortsetzen wollen«, sagt der Sport-Geschäftsführer des Fußball-Zweitligisten, Samir Arabi (40).

Am Saisonende läuft der Vertrag mit Neuhaus aus. Der neue Kontrakt soll nach WESTFALEN-BLATT-Informationen bis 2022 gültig sein. Die Verlängerung wird möglicherweise noch in dieser Woche, ganz sicher aber noch in diesem Monat bekanntgegeben.

Spitzenreiter dank Neuhaus

Im Dezember 2018 trat Neuhaus beim DSC die Nachfolge von Jeff Saibene (jetzt FC Ingolstadt, 3. Liga) an. Gleich in seinem ersten Spiel gab es einen 2:1-Erfolg bei Holstein Kiel. Neuhaus führte den Abstiegskandidaten Arminia sogar noch bis auf Platz sieben. In der aktuellen Saison ist der DSC dank Neuhaus sogar Spitzenreiter. »Wir sind mit der Arbeit von Uwe Neuhaus sehr zufrieden«, betont Arabi, der den Coach vor elf Monaten nach Ostwestfalen gelotst hatte.

Dank Arabi und Neuhaus dürfen Arminias Anhänger nach vielen Dürrejahren nun wieder von der 1. Liga träumen .