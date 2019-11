Von Sebastian Bauer

Bielefeld (WB). Dass die Tabellenführung des DSC Arminia so ganz normal nicht ist, zeigt allein das deutschlandweit gestiegene Medieninteresse am Klub aus Ostwestfalen. Vor dem Heimspiel gegen den SV Sandhausen am Samstag (13 Uhr, Schüco-Arena) herrscht beim Zweitliga-Spitzenreiter trotzdem vor allem eins: Normalität.