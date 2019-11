Von Dirk Schuster

Bielefeld (WB). Arminia Bielefeld ist gegen den SV Sandhausen nicht über ein 1:1 (1:1) hinausgekommen. Nach zuvor drei Siegen in Serie tat sich der Tabellenführer der 2. Fußball-Bundesliga über weite Strecken der Partie schwer. Sandhausen verdiente sich den Punkt redlich. Die Tabellenführung hat der DSC an den Hamburger SV verloren, der in der Nachspielzeit 2:1 gegen Dresden gewann.