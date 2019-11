Yabo hat sich am vergangenen Samstag beim 1:1 gegen den SV Sandhausen verletzt. Der 27-Jährige zog sich eine Außenbandzerrung im Sprunggelenk zu. Das ergaben die Untersuchungen, wie der DSC am Mittwoch mitteilte. Dagegen dürfte Innenverteidiger Joakim Nilsson in Darmstadt zur Verfügung stehen. Der Schwede ist nach einer leichten Bänderzerrung wieder fit und trainierte am Mittwoch mit.