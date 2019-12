Nebenbei stellten die Arminen noch einen Zweitligarekord auf: Es war der siebte Auswärtssieg in Folge, das hatte zuvor noch kein Verein geschafft.

15. Spieltag: Darmstadt 98 vs. DSC Arminia (1:3) Fotostrecke

Foto: Thomas F. Starke

Wie erwartet stand beim DSC Joan Simun Edmundsson für den am Sprunggelenk verletzten Reinhold Yabo in der Startelf. Zusammen mit den anderen zehn Arminen auf dem Platz hatte Edmundsson in der ersten Halbzeit einige Probleme gegen aggressive und gut umschaltende Gastgeber. Das Chancenverhältnis der ersten 45 Minuten lautete 4:1 für den SV. Zweimal versuchte es Victor Palsson (14., 21. Minute), einmal Tobias Kempe (26.) und kurz vor der Pause Seungho Paik (43.), dessen Linksschuss knapp am Bielefelder Tor vorbei ging. Die einzige gute Möglichkeit der Gäste hatte Andreas Voglsammer, dessen Schlenzer Darmstadts Torwart Marcel Schuhen vor Probleme stellte (39.). Dennoch war die beste Nachricht für den DSC zur Pause, dass es noch 0:0 stand – und dass der VfB Stuttgart zeitgleich 0:2 in Sandhausen zurück lag.

83 Sekunden

Doch kurz nach dem Wiederanpfiff benötigten die Arminen nur 83 Sekunden, um die schwache erste Halbzeit vergessen zu machen. Ein langer Ball von Torwart Stefan Ortega Moreno rutschte durch zu Fabian Klos, der frei vor Schuhen nicht lange fackelte und den Ball mit rechts aus 22 Metern zum 1:0 für den DSC ins Netz hämmerte (48.). Und 83 Sekunden später war Klos wieder zur Stelle. Nach Linksflanke von Voglsammer nahm Klos dieses Mal den linken Fuß, um den Ball technisch hochwertig volley zu versenken (49.). Das waren die Saisontore elf und zwölf für Arminias Rekordstürmer.

In der 58. Minute hätte Klos beinahe den Hattrick perfekt gemacht, doch Schuhen konnte den Kopfball parieren. Dann meldeten sich die Gastgeber zurück. Serdar Dursun scheiterte nur knapp, weil Ortega Moreno stark reagierte (64.). Nachdem Dimitrios Grammozis zwei frische Offensivkräfte eingewechselt, reagierte Uwe Neuhaus und brachte Tom Schütz für Edmundsson. Damit einher ging die Systemumstellung von 4-3-3 zu 4-2-3-1 für mehr defensive Stabilität.

Aber Darmstadt gab sich noch nicht geschlagen und profitierte von einem Doppelfehler in der DSC-Defensive. Nach Flanke von Fabian Holland verpassten Joakim Nilsson und Florian Hartherz den Ball. Tobias Kempe bedankte sich und schoss zum 1:2 ein (71.). Darmstadt blies zur Schlussoffensive, doch die DSC-Abwehr hielt. Und in der Nachspielzeit machte Voglsammer mit seinem neunten Saisontor nach Vorlage von Soukou endgültig den Deckel drauf (90.+2).

Statistik

Darmstadt: Schuhen - Herrmann (84. Pfeiffer), Dumic, Höhn, Holland - Palsson, Paik (61. Berko) - Skarke (61. Heller), Mehlem - Dursun, Kempe

Bielefeld: Ortega Moreno - Brunner, Pieper, Nilsson, Hartherz - Prietl - Edmundsson (67. Schütz), Hartel (85. Kunze) - Clauss (74. Soukou), Klos, Voglsammer

Schiedsrichter: Heft (Neuenkirchen)

Zuschauer: 13.900

Tore: 0:1 Klos (48.), 0:2 Klos (49.), 1:2 Kempe (71.), 1:3 Voglsammer (90.+2)

Gelbe Karten: - / Brunner, Prietl