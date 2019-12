Ebenfalls kein Geheimnis ist, dass der 27-Jährige sich in Bielefeld sehr wohl fühlt. Und es ist auch kein Geheimnis, dass Ortega Moreno in der Bundesliga spielen möchte. Verantwortlichen, Fans und dem Spieler selbst wäre es wohl am liebsten, dies mit Arminia zu schaffen. Der DSC ist als Tabellenführer aussichtsreich im Aufstiegsrennen vertreten, doch Garantien gibt es im Fußball nicht.

„Es ist alles in Arbeit. Manchmal dauert es. Ich fühle mich wohl hier. Es ist ein wichtiger Vertrag. Die Gespräche mit Arminia sind sehr, sehr gut. Ich glaube, dass es nicht mehr allzu lange dauern wird, bis es eine Entscheidung gibt“, sagt Ortega Moreno.