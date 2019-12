Edmundsson ist färingischer Nationalspieler und seit Juli 2018 beim DSC. Bisher kommt er auf 37 Zweitligaspiele für den aktuellen Tabellenführer, in denen er sieben Tore erzielte und weitere sieben vorbereitete. Am vorigen Sonntag beim 3:1 in Darmstadt absolvierte Edmundsson seinen 13. Saisoneinsatz, es war der elfte in der Startelf.

Der nächste könnte am Freitagabend hinzukommen. Um 18.30 Uhr trifft der DSC in der Schüco-Arena auf den Karlsruher SC. Mit dem dritten Heimsieg der Saison soll der Platz an der Tabellenspitze verteidigt werden.