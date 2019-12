Von Sebastian Bauer

Seufert gibt Startelfdebüt

Trainer Uwe Neuhaus verhalf im letzten Heimspiel des Jahres Nils Seufert zu seinem Startelfdebüt in dieser Saison. Der Mittelfeldspieler rückte für Joan Simun Edmundsson in die Mannschaft. Der Färinger schaute zunächst von der Bank aus zu.

Was Edmundsson und die 20.426 Zuschauer zu sehen bekamen ähnelte stark dem, was Arminia in dieser Saison schon häufig in den eigenen vier Wänden zeigte: Der DSC tat sich gegen einen gut stehenden Gegner schwer, ins Spiel zu kommen. Die Fäden liefen nach vorne zu oft nicht zusammen.

Hartel scheitert zweimal aus der Distanz

15 Minuten dauerte es in der Schüco-Arena bis zum ersten Torschuss, den Karlsruhes Marvin Wanitzek aber zu hoch ansetzte. Kurz darauf musste Arminias Torwart Stefan Ortega Moreno einen Kopfball von Philipp Hofmann über die Latte spitzeln (16.). Die Partie nahm offensiv nun Fahrt auf. Zweimal scheiterte Bielefelds Dribbelkünstler Marcel Hartel (17./20.) aus der Distanz. Dann köpfte Andreas Voglsammer vorbei.

Ex-Armine Lorenz trifft zum 0:1

Es musste erst ein ehemaliger Armine Maß nehmen, um ins Schwarze zu treffen. Der Ball landete an der Strafraumgrenze bei Marc Lorenz, der von 2012 bis 2015 beim DSC spielte. Lorenz fackelte nicht und versenkte den Ball im linken oberen Toreck – und jubelte aufgrund der Bielefelder Vergangenheit zurückhaltend (25.). Und die zuhause bislang nicht aufstiegsreife Arminia musste erneut einem Rückstand hinterher laufen.

Problem: Ball will nicht ins Tor

Das verflixte an der Situation: Schon vor dem Rückstand waren die Hausherren spielerisch dominanter und sie bleiben es auch nach dem 0:1. Das Problem: Der Ball wollte nichts ins Tor. Weder bei Voglsammers hochkarätiger Chance, noch bei Amos Piepers Schuss. Arminia lieferte mit 74 Prozent Ballbesitz und zahlreichen Chancen ein Beispiel an Dominanz ab, ging aber trotzdem ohne Treffer in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel tut sich der DSC schwer

So spielbestimmend die Ostwestfalen die Sache in den ersten 45 Minuten gestalteten, so schwer tat sich der DSC nach dem Seitenwechsel, wieder für Gefahr zu sorgen. Also plätscherte das Spiel dahin wie der ostwestfälische Dauerregen. Bei den Gastgebern fehlte der Druck, den der KSC im ersten Spielabschnitt noch deutlich zu spüren kam.

Furiose Schlussphase

So tat sich lange nichts vor de Tor auf der einen und dem Kasten auf der anderen Seite. Ein Hauch von Torgefahr war erst wieder bei einem Voglsammer-Kopfball ans Außennetz zu spüren. Ein Bielefelder Erweckungsmoment? Plötzlich suchten die Bielefelder wieder verstärkt den Weg nach vorne. Doch erneut scheiterte Hartel mit einem Schüsschen aus kurzer Distanz (77.).

Klos trifft vom Punkt (81.)

Dann sollte es doch mit dem verdienten Ausgleich klappen. Fabian Klos traf per Strafstoß zum 1:1 (81.), nachdem Pieper im Strafraum von Hofmann gefoult worden war. Für Arminias Rekordtorjäger war es das 13. Saisontor.

Zwei Treffer in der Nachspielzeit

Dann wurde es turbulent. Arminias Nilsson trat über den Ball, so dass Karlsruhes Wanitzek freie Bahn zur erneuten KSC-Führung hatte (90.+1). Dann stand die Alm Kopf: Kurz vor Schluss traf der eingewechselte Joan Simun Edmundsson zum 2:2 (90.+3) und sicherte damit einen Spieltag vor Hinrundenschluss den Herbstmeistertitel.

So spielten sie

Bielefeld: Ortega Moreno - Brunner, Pieper, Nilsson, Hartherz - Prietl (79. Edmundsson) - Seufert (60. Soukou), Hartel - Clauss, Klos, Voglsammer

Karlsruhe: Uphoff - Thiede, Gordon, Pisot, Roßbach - Kobald, Wanitzek - Stiefler, Lorenz - Fink (79. Fröde), Hofmann (90.+5 Pourié)

Schiedsrichter: Petersen (Stuttgart)

Zuschauer: 20.426

Tore: 0:1 Lorenz (25.), 1:1 Klos (81., Foulelfmeter), 1:2 Wanitzek (90.+1), 2:2 Edmundsson (90.+3)

Gelbe Karten: Edmundsson / Roßbach (3), Kobald (3), Thiede (2), Sportlicher Leiter Kreuzer