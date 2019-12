Von Dirk Schuster

Bielefeld (WB). Kinder, wie die Zeit vergeht: Wenn an diesem Samstag Arminia Bielefeld in Heidenheim spielt, jährt sich der Tag des Pflichtspieldebüts von Trainer Uwe Neuhaus beim DSC zum ersten Mal. Mit dem 2:1 bei Holstein Kiel am 14. Dezember 2018 begann eine Erfolgsgeschichte, die der 60-Jährige mit seinem Team in der Voith-Arena (13 Uhr) nur zu gern krönen würde.

Herbstmeister sind die Arminen bereits . In Heidenheim geht es nun darum, einen hartnäckigen Verfolger mindestens auf Distanz zu halten, im Idealfall sogar abzuschütteln. „Vier Punkte Vorsprung, weiterhin sieben Punkte oder im Extremfall sogar zehn“, rechnet Neuhaus vor, welche Folgen eine Niederlage, ein Unentschieden oder ein Sieg aus Bielefelder Sicht hätten und was somit am Samstag auf dem Spiel steht.

FCH pirscht sich heran

Die Baden-Württemberger haben sich auf den vierten Platz vorgepirscht und sich mit ihrem jüngsten 1:0-Erfolg beim Hamburger SV im Aufstiegsrennen angemeldet. Der Respekt auf Seiten des DSC ist groß. Neuhaus: „Frank schafft es immer wieder, seine Mannschaft in diesen besonderen Spielen noch mal besonders einzustellen.“ Frank heißt mit Nachnamen Schmidt und ist der aktuell dienstälteste Trainer in der 2. Fußball-Bundesliga. Bereits seit 2007 ist der 45-Jährige Coach beim FCH. Nun wetteifert er mit Neuhaus um den Erstligaaufstieg.

Es könnte ein Duell bis zum letzten Spieltag werden. Neuhaus jedenfalls lobt den Kontrahenten in den höchsten Tönen. „Heidenheim ist eine absolut unangenehm zu bespielende Mannschaft“, sagt der DSC-Trainer und nennt die Begegnung am Samstag „das schwierigste Auswärtsspiel, das die Saison bisher zu bieten hat“. Heidenheim agiere „äußerst variabel. Es wird eine riesige Aufgabe für uns, dort zu bestehen.“

Zumal der FCH längst viel mehr ist als „nur“ Marc Schnatterer. Mit dem früheren FC-Bayern-Spieler Niklas Dorsch und Stürmer Tim Kleindienst habe Heidenheim laut Neuhaus viel „Qualität dazugewonnen. Die Mannschaft ist nicht mehr so ausrechenbar wie vielleicht noch vor zwei, drei Jahren“.

Noch nie in Heidenheim gewonnen

Gewonnen haben die Ostwestfalen auf der Ostalb noch nie (6 Spiele, 3 Remis, 3 Niederlagen). Und auch diesmal ist ein zähes Ringen zu erwarten.

Allerdings haben die Arminen in dieser Saison auswärts noch nicht verloren, zuletzt gab es in der Fremde sogar sieben Siege in Serie. Und da die Heidenheimer daheim traditionell in Rot und Blau auflaufen, spräche in der Voith-Arena nichts gegen die gelben Bielefelder Glücks-Trikots. Immer wenn die Ostwestfalen in dieser Saison darin antraten, verließen sie als Sieger den Platz – fünf Mal war das schon der Fall. Neuhaus sagt zum Thema Trikotfarbe: „Da mische ich mich nicht ein, soweit geht der Aberglaube bei mir nicht.“ Die Entscheidung treffe der Zeugwart in Absprache mit dem Gastgeber. Doch auch Neuhaus gesteht, vor Auswärtsspielen gewisse Rituale zu pflegen. „Ich habe mehrere in der Hoffnung, dass wenigstens eines zieht“, sagt er lachend. Welche das sind, behalte er aber für sich.

Ob nun die Trikotfarbe eine größere Wirkung auf das Arminia-Spiel entfaltet oder Neuhaus’ geheime Rituale – Schaden richtet offenbar beides nicht an. Seit der Coach im Dezember 2018 übernommen hat, punktete kein anderer Zweitligist so erfolgreich wie der DSC. 67 Zähler sammelte Bielefeld in den 34 Spielen unter Neuhaus. Das ist ein Schnitt von 1,97 Punkten pro Partie. „Die Zeit ist total schnell verflogen“, sagt er. „Es war bisher eine erfolgreiche, eine tolle Zeit.“ Am Mittwoch auf dem Arminia-Weihnachtsmarkt habe „man die positive Atmosphäre“, die rund um den Verein herrscht, „spüren können“. Neuhaus wurde ganz warm ums Herz: „Es war richtig, richtig schön, mit den Leuten zu sprechen“.