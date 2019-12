Von Dirk Schuster

Sie verstehen sich: die Trainer Uwe Neuhaus (links) und Frank Schmidt. Foto: Thomas F. Starke Sie verstehen sich: die Trainer Uwe Neuhaus (links) und Frank Schmidt. Foto: Thomas F. Starke

Denn die Hanseaten mussten am Sonntag froh sein, nach einem 0:1-Rückstand beim SV Sandhausen noch ein 1:1 geholt zu haben. Dafür könnte der VfB Stuttgart mit einem Sieg heute Abend bei Darmstadt 98 (20.30 Uhr) auf den zweiten Rang vorrücken. Und dahinter? Haben sich gleich vier Teams in Position gebracht, die nur darauf warten, dass die Top Drei an der Tabellenspitze ihnen irgendwann einmal die Tür öffnen. Außer Heidenheim zählen der überraschend starke Aufsteiger Osnabrück, die hartnäckigen Auer und die Fürther, die am Samstag den Karlsruher SC mit 5:1 abfertigten, mit dazu.

„Der Abstand ist nicht so groß, dass die ersten drei Plätze vergeben wären und die anderen zusehen müssten, wie sie sich danach aufteilen. Davor kann ich nur warnen“, sagte Arminia-Trainer Uwe Neuhaus. Und mit dem Fokus auf den 1. FC Heidenheim gerichtet, meinte er noch: „Absolut ist das ein Spitzenteam. Wir haben Heidenheim garantiert weiter auf der Rechnung.“

Schwierigkeiten ins Spiel zu finden

Speziell in der Anfangs-Viertelstunde setzte die Elf von der Ostalb den Ostwestfalen am Samstag gehörig zu. „Wir hatten richtig große Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden. Ich bin froh, dass wir die ersten 15 Minuten ohne Gegentor überstanden haben“, sagte Neuhaus. Seine größte Gelegenheit hatte der Gastgeber, als Norman Theuerkauf DSC-Keeper Stefan Ortega Moreno mit einem Freistoßschlenzer zu einer Glanztat herausforderte (13.).

Danach aber übernahm Arminia in der Voith-Arena (15.000 Plätze), wo 11.200 Zuschauer keine Topspiel-würdige Kulisse boten, die Kontrolle. Zweimal bot sich Fabian Klos die Chance zur Führung (28. und 38. Minute). Und auch Andreas Voglsammer und Joan Simun Edmundsson vergaben aussichtsreiche Gelegenheiten.

Bielefeld überzeugte zwischen der 15. und 45. Minute mit starker Ballzirkulation und hoher Passsicherheit. Was fehlte, war ein Tor. Neuhaus bemängelte: „Die Effektivität, die uns auswärts sonst auszeichnet, haben wir diesmal nicht gehabt.“ An Tagen wie diesen kommt es ganz besonders darauf an, dass auch hinten die Null steht. Damit man wenigstens einen Punkt mit auf die Heimfahrt nehmen kann. Weil alle DSC-Verteidiger und auch Mittelfeldabräumer Manuel Prietl überzeugten, brannte defensiv nichts an.

Zweite Hälfte war ausgeglichen

Im zweiten Abschnitt war die Partie zwischen dem Tabellenvierten und dem -ersten ausgeglichen. „Wir haben genau wie Bielefeld am Ende nicht den Fehler gemacht, das ganz große Risiko zu gehen“, sagte FCH-Coach Frank Schmidt, der nach den Duellen zuvor in Hamburg (1:0) und nun gegen Bielefeld bilanzierte: „Wir haben gegen den Tabellenzweiten HSV und nun gegen den Tabellenersten Arminia kein Gegentor kassiert und vier Punkte geholt, womit ich mehr als zufrieden bin.“

Der Frage, ob sein 1. FC Heidenheim ein Spitzenteam ist, wich Schmidt aus. Lieber erinnerte der 45-Jährige an die Saison 2016/17: „Damals waren die Würzburger Kickers zur Winterpause vorn dabei. Und in der Rückrunde haben sie kein Spiel mehr gewonnen.“ In der Tat hatten die Kickers damals zur Hälfte exakt so viele Zähler wie diesmal der FCH (27) – und stiegen am Ende ab.

Weil in der Schlussphase am Samstag erst Heidenheim (David Otto, 89.) und dann Bielefeld (Fabian Klos, 90.+1) die Chance zum lucky punch ausließ, stand am Ende Arminias erstes 0:0 der Saison. Nach dem 3:3 zu Beginn in Bochum war es erst das zweite Spiel in der Fremde, das der DSC in dieser Saison nicht für sich entscheiden konnte. Dazwischen feierte Arminia sieben Auswärts-Dreier. Dass die Siegesserie gerissen ist, nahm Neuhaus sportlich: „Man kann nicht 16 Auswärtsspiele in Folge gewinnen, das ist leider nicht machbar. Wir müssen zufrieden sein.“