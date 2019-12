Bielefeld (WB). Arminia Bielefeld hat den Vertrag mit Jomaine Consbruch um drei Jahre bis zum 30. Juni 2023 verlängert. Der 17-jährige Mittelfeldspieler, der in dieser Saison bisher auf einen Einsatz in der 2. Bundesliga kommt (am ersten Spieltag beim 1:1 gegen den FC St. Pauli) und elf Partien in der U19-Bundesliga absolvierte, spielt bereits seit 2009 mit einer kurzen Unterbrechung (2011-12) für den DSC.

„Wir sind glücklich, dass wir den gemeinsamen Weg fortsetzen und Jomaines Entwicklung, die schon vor vielen Jahren beim DSC Arminia begann, vorantreiben werden. Jomaine ist ein weiteres sehr gutes Beispiel für unsere Nachwuchsarbeit“, so Samir Arabi, Geschäftsführer Sport des DSC Arminia Bielefeld.

„Jomaine ist ein großes Talent aus den eigenen Reihen und daher freue ich mich sehr, dass wir weiterhin mit ihm an seiner Entwicklung arbeiten werden. Wozu er in der Lage ist, hatte er bereits in der Sommervorbereitung und in den Testspielen bewiesen. Dabei darf man nicht vergessen, dass Jomaine nach dieser Saison noch ein weiteres Jahr für die U19 spielen darf“, so Arminia Bielefelds Cheftrainer Uwe Neuhaus.

Consbruch hatte Bielefeld beinahe schon in Richtung Schalke 04 verlassen. Der Bundesligist hätte im Sommer von einer Ausstiegsklausel profitiert, die aber durch den Aufstieg von Arminias U19 in die Bundesliga nicht griff. In den anschließenden Verhandlungen konnte man sich nicht auf eine Ablöse einigen.