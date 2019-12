In Stuttgart treten die Arminen an einem Montagabend unter Flutlicht an. Am 9. März um 20.30 Uhr ist der Herbstmeister beim großen Aufstiegsfavoriten zu Gast. Beim HSV tritt der DSC am Samstag, 21. März um 13 Uhr an.

Die Ansetzungen im Überblick:

22. Spieltag, Sa. 15.2., 13 Uhr: Greuther Fürth - DSC

23. Spieltag, So. 23.2. 13.30 Uhr: DSC - Hannover 96

24. Spieltag, So. 1.3. 13.30 Uhr: DSC - Wehen Wiesbaden

25. Spieltag, Mo. 9.3. 20.30 Uhr: VfB Stuttgart - DSC

26. Spieltag, Fr. 13.3. 18.30 Uhr: DSC - VfL Osnabrück

27. Spieltag, Sa. 21.3. 13 Uhr: Hamburger SV - DSC

28. Spieltag, Fr. 3.4. 18.30 Uhr: DSC - Dynamo Dresden