Von Jens Brinkmeier

Bielefeld (WB). Arminia Bielefelds Mittelfeldspieler Joan Simun Edmundsson gilt als stiller Mensch, der sein Herz nicht auf der Zunge trägt und Dinge lieber mit sich selbst ausmacht. Diese Erfahrungen hat auch schon sein Trainer Uwe Neuhaus beschrieben. So verwunderte es auch kaum, dass sich der Färinger seinen Fehler aus dem Spiel gegen den Hamburger SV, der am 21. Oktober zum 0:1-Rückstand führte (Endstand 1:1), sehr zu Herzen nahm. In den folgenden Wochen saß der 28-Jährige vier Mal beim Anpfiff nur auf der Bank. „Er hat sich schwer damit getan, sich davon zu erholen. Wenn er direkt super trainiert hätte, hätte ich ihn auch aus Trotz sofort wieder aufgestellt. Aber er hat eben seine Zeit gebraucht“, erklärte Neuhaus.

Doch Edmundsson hat sich inzwischen zurückgemeldet und dürfte auch an diesem Samstag (13 Uhr) beim FC St. Pauli zur Bielefelder Startaufstellung gehören. Der Knotenlöser war sein Treffer zum 2:2-Endstand am 6. Dezember gegen den Karlsruher SC, als Joker in der dritten Minute der Nachspielzeit erzielt. „Das Tor hat ihm sehr geholfen, das war wichtig für ihn“, hat auch Neuhaus erkannt. Zumal am Tag des Spiels auch noch die Beerdigung von Edmundssons Großvaters stattfand. In der Vorwoche, beim 0:0 in Heidenheim, stand der Linksfuß dann erst zum zweiten Mal seit dem HSV-Spiel wieder in der Startelf, und Neuhaus war zufrieden: „Seine Stärken waren zu sehen.“

Edmundsson selbst fand seine Leistung „okay“. Er habe einige Auf und Abs gehabt in dieser Saison, über den Fehler gegen Hamburg wollte er bei der Pressekonferenz am liebsten gar nicht mehr reden. Dann doch lieber über das Spiel gegen die andere Mannschaft aus der Hansestadt. Er habe noch nie am Millerntor gespielt. „Ich freue mich sehr auf das Spiel, weil ich weiß, dass dort eine spezielle Atmosphäre herrscht. Es wird schwierig, aber in der 2. Liga ist jedes Spiel schwierig“, sagte Edmundsson.

Und der Färinger bewies, dass er auch witzig sein kann. Auf die Frage, ob er mit einem Platz in der Startelf rechne, scherzte er: „Sonst säße ich doch nicht hier, oder?“ Und beim Blick auf seine stetig wachsenden Deutschkenntnisse und den Hinweis, man könne die Pressekonferenz doch auf Deutsch abhalten, sagte der Nationalspieler: „Dann wäre es nach zwei Minuten vorbei.“

Da sich sein Vertrag allerdings wie berichtet aufgrund einer Klausel bereits bis zum 30. Juni 2021 verlängert hat, versprach er, die nächste PK könne in der Sprache seiner Wahlheimat stattfinden. In seiner echten Heimat wird Joan Simun Edmundsson Weihnachten und den Jahreswechsel verbringen. Es werde ohne seinen Großvater „anders als früher“.

Nicht nur Edmundsson und seine Mitspieler, auch der Trainer verhehlt nicht, dass der Urlaub zumindest im Hinterkopf sei. Doch vorher will der DSC auf St. Pauli seine Auswärtsstärke noch einmal unter Beweis stellen. Urlaubsplanungen dürften keine Ablenkung sein, forderte Neuhaus: „Der Kopf ist die entscheidende Sache im letzten Spiel des Jahres. Ich hoffe, dass wir alles andere ausblenden können.“

So könnte Arminia spielen

Ortega Moreno - Brunner, Pieper, Nilsson, Hartherz - Prietl - Edmundsson, Hartel - Clauss, Klos, Voglsammer