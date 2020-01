Von Sebastian Bauer

Bielefeld (WB). Arminia Bielefeld will Torwart Oscar Linnér verpflichten. Nach WESTFALEN-BLATT-Informationen absolviert der 22-Jährige schon am Dienstag einen Medizincheck beim Zweitligisten.

Wie diese Zeitung erfuhr, sollen sich Verein und Spieler bereits einig sein - vorbehaltlich eines positiven Medizinchecks, der am Dienstag stattfindet. Der 2-Meter-Mann Linnér spielt beim Erstligisten AIK Solna in Stockholm und ist bereits am Montagabend nach Bielefeld gereist. In Schweden wird der Nachwuchsmann als zukünftiger Nationaltorwart seines Landes gehandelt. Ein A-Länderspiel hat der Schwede bereits bestritten. Dazu sammelte Linnér Erfahrung in 20 Europapokalpartien.

Beim DSC soll der Schwede einen Vertrag für dreineinhalb Jahre unterschreiben. Weil Oscar Linnérs Kontrakt bei AIK Solna noch bis zum Ende des Jahres läuft, müssen die Arminen eine Ablösesumme im niedrigen sechsstelligen Bereich nach Stockholm überweisen. Neben Arminia Bielefeld sollen weitere Klubs aus dem Ausland an Linnér, dessen Marktwert beim Portal Transfermarkt auf 1,5 Millionen Euro geschätzt wird, interessiert gewesen sein.

DSC stellt sich vorausschauend auf

Arminia stellt sich mit der Linnér-Verpflichtung auf der Torhüter-Position vorausschauend auf. Sollten die Verhandlungen mit Stammkeeper Stefan Ortega Moreno über eine Verlängerung seines am Saisonende auslaufenden Vertrags doch noch scheitern, hätte der DSC die neue Nummer eins für die kommende Saison bereits sicher unter Vertrag. Sollte Ortega verlängern, wären die Bielefelder im Fall eines Bundesligaaufstiegs zwischen den Pfosten mit Ortega Moreno und Linnér schon jetzt erstligareif besetzt, was erst Recht im Fall des Zweitligaverbleibs gilt.

Nicht ausgeschlossen ist mit der Linnér-Verpflichtung, dass sich mindestens einer der beiden Ersatztorhüter Philipp Klewin und Agoston Kiss bereits im Winter vom DSC verabschiedet.