Auf 11.300 Metern Höhe blickte der 31-Jährige auf die anstehende Woche an der Costa Blanca: „ Man freut sich immer wieder, dass man ins Trainingslager fährt, weil man weiß, dass es eine wichtige Zeit ist. Man kann sich im Trainingslager noch besser vorbereiten.“ In Spanien will der DSC die Basis für einen möglichen Bundesligaaufstieg am Ende der Saison legen, wie Schütz betont: „Wir haben den positiven Druck, dass wir was Grandioses erreichen können. Das muss so viel Selbstvertrauen und viel Spaß machen, dass wir so etwas erreichen könnten.“

Arminia bleibt bis zum 19. Januar in Benidorm. Das erste Punktspiel des neuen Jahres steht am 28. Januar gegen den VfL Bochum an.