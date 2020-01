Oliva Nova (WB/jen). Arminia Bielefeld hat im letzten Testspiel des Trainingslagers einen Sieg geholt. Gegen den Zweitligarivalen FC St. Pauli hieß es nach vier Mal 30 Minuten 4:3. In der ersten Stunde hatte DSC-Trainer Uwe Neuhaus seine Stammelf aufgeboten.

Die erste Chance hatte St. Pauli (Viktor Gyökeres, 9. Minute), doch dann übernahmen die Bielefelder das Kommando. Marcel Hartel (12.), Andreas Voglsammer (19., 20.), Fabian Klos (22.) und Jonathan Clauss (24.) vergaben ihre Möglichkeiten, doch dann löste Florian Hartherz den Knoten. Nachdem Klos eine Hereingabe von Clauss verpasst hatte, schob Hartherz am langen Pfosten zum 1:0 ein (29.). Für den DSC war es der erste Treffer nach vier torlosen Spielen (zweimal in der Liga, zwei Testpartien) in Serie.

In der 47. Minute legte Klos das 2:0 nach. Nach einem klasse langen Ball von Amos Pieper nahm der Stürmer den Ball mit rechts an und vollendete mit links. Kurz vor dem Ende der zweiten 30 Minuten konnten die Hamburger aber verkürzen. Nach einem Fehlpass von Reinhold Yabo ging es schnell, am Ende traf Gyökeres (58.).

Beide Trainer wechseln durch

Testspiel: DSC Arminia vs. St. Pauli (4:3) Fotostrecke

Foto: Thomas F. Starke

Kurz nach dem Beginn der dritten 30 Minuten – beide Trainer hatten komplett gewechselt – erhöhte Keanu Staude auf 3:1 für Arminia (64.). Doch nur vier Minuten später verkürzte Ryo Miyaichi für St. Pauli. Und der Japaner sorgte auch für den Ausgleich, beinahe mit einer Kopie seines ersten Tores traf er zum 3:3 (81.). Staude hatte in der 109. Minute die Chance zum 4:3, doch der Schuss ging über das Tor. In letzter Minute machte Staude es besser und schob zum 4:3-Siegtreffer ein.

Arminia 1. HZ: Ortega Moreno - Brunner, Pieper, Nilsson, Hartherz - Prietl - Yabo, Hartel - Clauss, Klos, Voglsammer

Arminia 2. HZ: Linner - Weihrauch, Kunze, Salger, Lucoqui - Schütz (79. El Ouahmi) - Consbruch, Edmundsson - Soukou, Müller, Staude

Tore: 1:0 Hartherz (29.), 2:0 Klos (47.), 2:1 Gyökeres (58.), 3:1 Staude (64.), 3:2 Miyaichi (68.), 3:3 Miyaichi (81.), 4:3 Staude (120.)

Gelbe Karten: Brunner, Consbruch / -