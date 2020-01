Dazu zählen Klimmzüge, Kniebeugen, die Standwaage und das so genannte Planking (Unterarmstütz). „Ich trainiere in der Regel maximal eine Stunde, und Krafttraining mache ich höchstens noch zwei Mal in der Woche. Sehr wichtig ist die Mobilität und die Stabilität“, erklärt der 28-Jährige. Die Kniebeugen mache er zum Beispiel, „um noch spritziger, noch schneller, noch sprungkräftiger zu werden“. Der DSC-Angreifer ist für einen (Außen-)Stürmer nicht übermäßig groß (1,78 Meter), deshalb lebt er von seiner Athletik. Neun Tore und fünf Vorlagen in bisher 18 Saisonspielen geben ihm recht.