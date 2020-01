Beim DSC hofft man, dass sich der 27-jährige Torwart bis zum Restrückrundenstart in der kommenden Woche entscheidet. Laut „Kicker“ soll Erstligist Leverkusen an einer Verpflichtung von Ortega Moreno, der in der 1. Liga (im In- oder Ausland, er hat spanische Wurzeln) spielen möchte, interessiert sein und dem DSC-Schlussmann ein Angebot unterbreitet haben.

Leverkusen möchte hinter Stammkeeper Lukas Hradecky (30) gerne eine stärkere Nummer 2 auf der Bank wissen. Nach WESTFALEN-BLATT-Informationen kommt ein Wechsel für Ortega Moreno zum Werksklub unter den aktuellen Voraussetzungen aber nicht in Frage.