Benidorm (WB/jen). Das Trainingslager ist beendet, vom Dienstag an bereitet sich Tabellenführer Arminia Bielefeld wieder in der Heimat auf den Start in die Restrückrunde der 2. Liga vor. Diese beginnt für den DSC am 28. Januar mit dem Heimspiel gegen den VfL Bochum (18.30 Uhr). Im Pressegespräch äußerte sich Trainer Uwe Neuhaus ...