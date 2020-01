Bielefeld (WB/jen). Am 31. Mai 2019 vermeldete Arminia Bielefeld die Verpflichtung von Offensivspieler Cebio Soukou. Der 26-Jährige wechselte vom Drittligisten Hansa Rostock zum DSC. Doch der Nationalspieler des Benin wäre beinahe nicht in Ostwestfalen, sondern in Südafrika gelandet. Das hat nun Arminias Jahrhunderttrainer Ernst Middendorp dem „Kicker“ verraten.