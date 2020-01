„Wir freuen uns sehr, dass wir die Zusammenarbeit mit Stefan fortsetzen. Seitdem er in unserem Nachwuchsleistungszentrum ausgebildet wurde, hat er als Torwart eine sehr gute Entwicklung genommen und ist seit seiner Rückkehr vor drei Jahren zu einem wichtigen Stabilitätsfaktor und Leistungsträger bei uns geworden. Gemeinsam wollen wir den eingeschlagenen Weg fortsetzen“, sagt Samir Arabi, Geschäftsführer Sport des DSC Arminia Bielefeld.

„Für mich war von Anfang an klar, dass ich beim DSC verlängern, spielen und mit Arminia aufsteigen möchte. Bei den Gesprächen ging es aber auch um meine mittelfristige Zukunft, daher haben wir uns die notwendige Zeit genommen, um alles in Ruhe zu besprechen. Jetzt können wir alle zufrieden sein und uns auf den Zweitliga-Start am Dienstag gegen den VfL Bochum freuen“, so Stefan Ortega Moreno.