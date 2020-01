Von Sebastian Bauer

Am Dienstag empfängt der Tabellenführer den VfL Bochum in der Schüco-Arena (18.30 Uhr). Es ist der Startschuss für die letzten 16 Partien der Saison 2019/20, an deren Ende sich die Arminen natürlich den Bundesligaaufstieg erhoffen. Trotz der Ausgangssituation und der Aussichten geht der DSC die Saisonfortsetzung äußerst entspannt an. „Von Druck kann nicht die Rede sein. Andere Vereine müssen, wir dürfen. Wir haben die letzten Dinge, die auf dem Plan standen, abgearbeitet und gehen gut vorbereitet ins Spiel“, betonte Arminia Bielefelds Trainer Uwe Neuhaus bei der Pressekonferenz am Montag hinsichtlich der Aufstiegschancen und des ersten Spiels.

Dass man die Arminia auf dem Zettel haben muss, zeigt allein das Interesse an der Spieltags-Pressekonferenz. Nicht am Trainingsgelände, sondern in den repräsentativen Räumen eines Sponsors fand die Runde mit den Journalisten statt. Deutlich mehr Reporter als sonst waren gekommen, um ihre Fragen zu stellen.

Hier sehen Sie die wichtigsten Aussagen der Pressekonferenz im Zusammenschnitt: