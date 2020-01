Von Jens Brinkmeier

Bielefeld (WB). So einen Auflauf gibt es bei Spieltags-Pressekonferenzen des DSC Arminia Bielefeld auch nicht oft. Doch am Tag vor dem Start in die Restrückrunde der 2. Liga gegen den VfL Bochum (18.30 Uhr, Schüco-Arena) war es richtig voll in den Räumlichkeiten von Arminias Gesundheitspartner BKK Gildemeister Seidensticker. Der Sender Sky Sport News übertrug sogar live.

Ehre, wem Ehre gebührt, könnte man sagen. Schließlich starten die Bielefelder als Tabellenführer und eröffnen mit dem Derby gegen den Westrivalen das Zweitligajahr 2020. Der DSC hofft auf 20.000 Besucher, davon etwa 1800 aus Bochum. Ausverkauft ist die Alm (26.515 Plätze) damit längst nicht, DSC-Trainer Uwe Neuhaus sagte: „Man wünscht sich natürlich immer ein volles Stadion. Vielleicht liegt es an unserer dürftigen Heimbilanz. Also ist es an uns, das zu korrigieren und auch die Letzten ins Stadion zu holen.“

In den bisherigen acht Heimspielen sahen die Fans nur zwei Siege, dazu kamen fünf Unentschieden und eine Niederlage. Dank der hervorragenden Auswärtsbilanz (23 Punkte aus zehn Spielen) ist Arminia trotzdem Erster. Und natürlich war am Montag dann nochmal der Druck als Gejagter ein Thema. Doch Neuhaus wiegelte einmal mehr ab. „Die Situation ist positiv, Druck spielt keine Rolle für uns. Davon war in den letzten Wochen immer wieder die Rede. Es ist wirklich so, dass andere Vereine müssen und wir dürfen. Das ist schon ein großer Unterschied“, erklärte der 60-Jährige mit Blick auf den Hamburger SV und den VfB Stuttgart.

Neuhaus betonte: „Wir haben es selbst in der Hand. Ich habe aber von Anfang an gesagt, dass Hamburg und Stuttgart qualitativ die besseren Kader haben. Das jedes Mal auf den Platz zu bringen, ist aber vielleicht die Krux an der Sache. Wir müssen weiter gute Leistungen bringen, dann sollen die hinter uns ruhig ein bisschen unruhig werden.“

Die beiden Topfavoriten HSV und VfB starten erst am Mittwoch beziehungsweise Donnerstag, die Bielefelder können also vorlegen und ihrerseits den Druck auf die Verfolger erhöhen. Eine leichte Übung gegen den 14. der Tabelle? Natürlich widerspricht Neuhaus hier. „Das Spiel ist definitiv keine klare Sache. Bochum hat eine gute Mannschaft, sie haben sich im Winter noch verstärkt. Vor der Saison waren viele dabei, die Bochum deutlich höher gesehen haben in der Tabelle. Wir haben ein schweres Spiel vor der Brust“, warnte der DSC-Coach. Außerdem sei „das erste Spiel nach der Winterpause immer besonders. Da zittert jeder ein bisschen. Wie kommt man rein, wie gut ist man wirklich drauf?“

Vor den neuen Regeln, dass die Schiedsrichter bei Rudelbildungen, beim Meckern und ähnlichen Vergehen nun härter durchgreifen sollen, zittert Uwe Neuhaus nicht. „Haben Sie schon mal an unserer Trainerbank eine Rudelbildung gesehen? Ich nicht. Wir haben uns alle gut unter Kontrolle. Wir haben da keine Angst vor oder ein Problem damit“, sagte er und führte noch an: „Ich finde, für die Schiedsrichter wird es immer schwieriger, korrekte Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, das Beste für den Fußball wäre, wenn der Schiedsrichter die Kontrolle alleine in der Hand hätte. Aber das Rad drehen wir nicht zurück.“

Bochum: vorne hui, hinten pfui

Ein super Sturm, aber eine schwache Defensive: Die Gründe für den 14. Tabellenplatz des VfL Bochum sind relativ offensichtlich. Das Torverhältnis lautet 32:34, der VfL hat also nur drei Tore weniger erzielt als Spitzenreiter Arminia, aber die drittschlechteste Abwehr. Wie der DSC hat auch Bochum ein Top-Sturmduo. Silvere Ganvoula (10 Tore, 5 Vorlagen) und Danny Blum (6 Tore, 8 Vorlagen) gilt es zu stoppen. „Sie haben beide hohes Tempo und ihre Qualitäten im Abschluss. Wir sind aber gut vorbereitet“, sagt Arminias Abwehrspieler Amos Pieper.

Bochums Trainer Thomas Reis fiebert dem Spiel entgegen. „Ein Auftakt in Bielefeld, ein Derby bei Flutlicht – das hat schon was“, sagt Reis, der den DSC lobt: „Sie stehen zu Recht dort oben und haben eine gute Hinrunde gespielt. Jetzt bin ich gespannt, ob sie mit dem Druck umgehen können, denn sie zählen zu den Aufstiegsfavoriten.“

So könnte Arminia spielen

Ortega Moreno - Brunner, Pieper, Nilsson, Hartherz - Prietl - Hartel, Yabo (Edmundsson) - Clauss, Klos, Voglsammer