Bielefeld (WB/jen). Der 2:0-Erfolg gegen den VfL Bochum war kurz nach dem Abpfiff am Dienstagabend schon so gut wie abgehakt. Nicht mal 72 Stunden später will Arminia Bielefeld beim FC Erzgebirge Aue nachlegen (Freitag, 18.30 Uhr) und die Spitzenposition festigen. Etwa 500 mitreisende DSC-Fans sind gespannt, ob das gelingt.