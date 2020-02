Es war für die Bielefelder eine teil-erfolgreiche, vor allem aber überaus verlustreiche Schlacht im Auer Schacht. Zwei Spieler, Manuel Prietl und Andreas Voglsammer, mussten nach der Partie ins Krankenhaus. Voglsammer humpelte bandagiert und mit einem dicken Eisbeutel auf dem Fuß in die Kabine. Und Prietl brummte nach einem Kopfballduell mit Florian Krüger der Schädel, zudem verletzte der Österreicher sich an den Rippen. „Wir wissen noch nichts Genaues. Aber ein paar Symptome deuten darauf hin, dass beide vielleicht ein paar Tage ausfallen werden“, sagte DSC-Trainer Uwe Neuhaus, der betonte: „Es war ein knüppelhartes Spiel – aber nicht über der Grenze.“

Voglsammer und Prietl sollten im Anschluss an ihre Untersuchungen mit einem Kleinbus dem Teambus hinterher in Richtung Heimat fahren. Aufgrund der langen Pause bis zum nächsten Spiel gegen Jahn Regensburg (Sonntag, 9. Februar, 13.30 Uhr, Schüco-Arena) gönnt Neuhaus seinen Profis nach dem Auslaufen am Samstag zwei freie Tage. „Wir können die längere Pause gut gebrauchen“, sagte der 60-Jährige mit Blick auf seine angeschlagenen Akteure.

Neuhaus machte weder seinem Trainerkollegen Dirk Schuster noch dessen Auer Spielern einen Vorwurf, sagte aber: „Wir haben selten nach einem Spiel dermaßen viele verletzte Spieler.“

Im zweiten Abschnitt, als der DSC phasenweise besser aufkam, wurde die Partie aufgrund der zunehmenden Körperlichkeit immer zerfahrener. Schuster erklärte: „Es war ein intensives, hart geführtes, aber in keinster Weise unfaires Zweitligaspiel.“