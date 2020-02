Tatsächlich lief es gegen Regensburg wie gemalt für den Mittelfeldspieler. Bereits die gesamte Woche wurde der 27-Jährige als heißester Kandidat für die Voglsammer-Rolle gehandelt. Nur Trainer Uwe Neuhaus hielt sich lange zurück, teilte Soukou erst am Sonntagmorgen mit: „Du spielst.“

„Ich brenne jede Woche auf einen Einsatz und hoffe, meine Chance zu bekommen. Ich bin ganz entspannt gewesen, ich habe mich super gefühlt“, berichtete der Nationalspieler des Benin. Genau so wirkte es auf dem Platz. Cebio Soukou brauchte keine Anlaufzeit, war sofort da und traf bereits nach 15 Minuten zum wichtigen 1:0 – mit einer Drehung hatte er seinen Gegner stehen lassen und eingeschoben. „Natürlich habe ich es mir so vorgestellt, aber das klappt natürlich nicht immer, da muss man ehrlich sein.“ Am Sonntag klappte es perfekt.

Soukou steht für Adler

Deshalb sparte auch Uwe Neuhaus nicht mit Lob: „Da gibt es keine zwei Meinungen, dass er ein hervorragendes Spiel gemacht hat. In der Art und Weise war das nicht zu erwarten, weil ihm der Wettkampfrhythmus fehlte.“

Die Flügelschläge sind übrigens kein Zufall gewesen. In einer beninischen Stammessprache steht der Name Soukou für Adler. „Den habe ich in mir. Deshalb mache ich das ab und zu, wenn ich treffe“, erzählte der Armine.